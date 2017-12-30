Аваков розповів подробиці спецоперації зі звільнення заручників в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Локалізацією злочинця, який взяв заручників у відділенні “Укрпошти” у Харкові, займалися оперативники карного розшуку Нацполіції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
“Оперативники карного розшуку Нацполіції локалізували злочинця, який захопив приміщення „Укрпошти“ у Харкові та утримував заручників, у тому числі дітей”, — сказав очільник МВС.
Окрім того, Арсен Аваков подякував працівникам поліції за злагоджену та професійну роботу.
Як повідомляв УНН, у результаті звільнення заручників у Харкові постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення “Укрпошти”.