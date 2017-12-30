Аваков рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников в Харькове

“Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение „Укрпочты“ в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей”, — сказал глава МВД.

Кроме того, Арсен Аваков поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.

Как сообщал УНН, в результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет.

Напомним, сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.