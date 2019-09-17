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Аваков - релігійним організаціям: при конфліктах не вдавайтесь до послуг сторонніх осіб

Аваков - релігійним організаціям: при конфліктах не вдавайтесь до послуг сторонніх осіб

Київ • УНН

 • 12035 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Деякі церковні громади залучають для захисту чи протистояння певні групи. В мене велике прохання — не робіть цього, це призводить до певних ускладнень. Про це під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Мені дуже не подобається, коли на релігійному ґрунті відбуваються конфлікти. І я хочу зробити все, щоб таких конфліктів не було. Моя позиція: у МВС немає жодних привілеїв для якоїсь церкви або релігійної організації. Це міністерство буде забезпечувати права кожного”, — сказав Арсен Аваков.

Очільник МВС також закликав представників релігійних організацій при будь-яких конфліктних ситуаціях не вдаватися до послуг сторонніх осіб.

“Знаю, що деякі церковні громади залучають для захисту чи протистояння певні групи. В мене велике прохання — не робіть цього, це призводить до певних ускладнень. Якщо у вас є підозри, ви від чогось бажаєте захиститися, у вас є МВС. І для нас не має значення, яка це конфесія, або яка це церква, ви маєте дати нам сигнал. Нам треба діяти в рамках існуючого закону”, — зазначив Арсен Аваков.

Раніше Філарет попросив Авакова захистити Київський патріархат від ПЦУ.

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