Аваков - релігійним організаціям: при конфліктах не вдавайтесь до послуг сторонніх осіб

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Деякі церковні громади залучають для захисту чи протистояння певні групи. В мене велике прохання — не робіть цього, це призводить до певних ускладнень. Про це під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.