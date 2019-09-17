Аваков - релігійним організаціям: при конфліктах не вдавайтесь до послуг сторонніх осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Деякі церковні громади залучають для захисту чи протистояння певні групи. В мене велике прохання — не робіть цього, це призводить до певних ускладнень. Про це під час зустрічі з Всеукраїнською радою церков, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Мені дуже не подобається, коли на релігійному ґрунті відбуваються конфлікти. І я хочу зробити все, щоб таких конфліктів не було. Моя позиція: у МВС немає жодних привілеїв для якоїсь церкви або релігійної організації. Це міністерство буде забезпечувати права кожного”, — сказав Арсен Аваков.
Очільник МВС також закликав представників релігійних організацій при будь-яких конфліктних ситуаціях не вдаватися до послуг сторонніх осіб.
“Знаю, що деякі церковні громади залучають для захисту чи протистояння певні групи. В мене велике прохання — не робіть цього, це призводить до певних ускладнень. Якщо у вас є підозри, ви від чогось бажаєте захиститися, у вас є МВС. І для нас не має значення, яка це конфесія, або яка це церква, ви маєте дати нам сигнал. Нам треба діяти в рамках існуючого закону”, — зазначив Арсен Аваков.
Раніше Філарет попросив Авакова захистити Київський патріархат від ПЦУ.