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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 45669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108411 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118764 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147837 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148347 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Аваков - религиозным организациям: при конфликте не прибегайте к услугам сторонних лиц

Аваков - религиозным организациям: при конфликте не прибегайте к услугам сторонних лиц

Киев  •  УНН

 • 12026 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояния определенные группы. У меня большая просьба - не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям. Об этом во время встречи с Всеукраинским советом церквей, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мне очень не нравится, когда на религиозной почве происходят конфликты. И я хочу сделать все, чтобы таких конфликтов не было. Моя позиция: у МВД нет никаких привилегий для какой-то церкви или религиозной организации. Это министерство будет обеспечивать права каждого", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД также призвал представителей религиозных организаций при любых конфликтных ситуациях не прибегать к услугам сторонних лиц.

"Знаю, что некоторые церковные общины привлекают для защиты или противостояние определенные группы. У меня большая просьба - не делайте этого, это приводит к определенным осложнениям. Если у вас есть подозрения, вы от чего-то хотите защититься, у вас есть МВД. И для нас не имеет значения, какая это конфессия, или какая это церковь, вы должны дать нам сигнал. Нам надо действовать в рамках существующего закона", - отметил Арсен Аваков.

Ранее Филарет попросил Авакова защитить Киевский патриархат от ПЦУ.

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