Аваков про розгін табору ромів: це середньовічне дикунство
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму мікроблозі в Twitter прокоментував розгін націоналістами ромського табору на Лисій горі, передає УНН.
“Переслідування за етнічною ознакою — це середньовічне дикунство, залякування ромів і насилля над ними розслідуватиме поліція”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів на “Лисій горі” у Києві.
Переслідування за етнічною ознакою — це середньовічне дикунство, залякування ромів і насилля над ними розслідуватиме поліція pic.twitter.com/p7zLJLZdjQ— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 квітня 2018 р.