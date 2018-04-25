Аваков о разгоне лагеря ромов: это средневековое варварство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал разгон националистами ромского лагеря на Лысой горе, передает УНН.
“Преследование по этническому признаку — это средневековое варварство, запугивание ромов и насилие над ними будет расследовать полиция”, — говорится в сообщении.
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Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на “Лысой горе” в Киеве.
Преследования по этническому признаку — это средневековое варварство, запугивания рома и насилие над ними расследовать полиция pic.twitter.com/p7zLJLZdjQ— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 25 апреля 2018