Аваков о разгоне лагеря ромов: это средневековое варварство

“Преследование по этническому признаку — это средневековое варварство, запугивание ромов и насилие над ними будет расследовать полиция”, — говорится в сообщении.

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Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на “Лысой горе” в Киеве.

Преследования по этническому признаку — это средневековое варварство, запугивания рома и насилие над ними расследовать полиция pic.twitter.com/p7zLJLZdjQ