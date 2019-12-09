Аваков про "нормандську зустріч": зради немає
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висловився щодо зустрічі в "нормандському форматі". Про свої враження він розповів журналістам на полях вечері після зустрічі лідерів "нормандської четвірки", передає кореспондент УНН.
"Робоча атмосфера, все добре. Президент Зеленський молодець, дуже жорстко і правильно тримає позицію. Зради немає. Я думаю, що ... поки все йде дуже правильно з державницької позиції", - сказав міністр, відповідаючи на питання про те, як пройшла зустріч.
На уточнюючі запитання преси він заявив "потім все побачите".
Нагадаємо, президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський завершили окрему двосторонню зустріч із участю членів делегації, яка пройшла на полях самміта "нормандської четверки" і тривала близько години.
Президенти Росії і України також провели зустріч у форматі "один на один". За інформацією Єлисейського палацу, переговори тривали близько 5 -10 хвилин.
Лідери країн "нормандської четвірки" (Росія, Франція, ФРН, Україна) продовжили спілкування за робочою вечерею в Єлисейському палаці.