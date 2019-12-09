Аваков про "нормандскую встречу": зрады нет

"Рабочая атмосфера, всё хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Я думаю, что... пока всё идёт очень правильно с государственной позиции", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.

На уточняющие вопросы прессы он заявил "потом всё увидите".

Напомним, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегации, которая прошла на полях саммите "нормандской четверки" и длилась около часа.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.