Аваков представив нового керівника поліції Миколаївської області

Аваков представив нового керівника поліції Миколаївської області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У середу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив Сергія Шейхета новим керівником ГУНП у Миколаївській області, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України.
"Ми повідомляємо про зміни в керівництві ГУНП Миколаївщини. За наказом Національної поліції начальником ГУНП в Миколаївській області призначено полковника поліції Шейхета Сергія Олеговича, який до цього займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області", - повідомив Аваков.
Очільник МВС відзначив ефективність системи правоохоронних органів.
"Звертаючись до вчорашніх подій в Луцьку, я відзначаю високий рівень роботи поліції. Всі поліцейські сили працювали дуже професійно по всій країні, і в Луцьку, і в Харкові, і в Києві. Так працює система, я хочу, щоб ви нею пишалися. Це ваша місія, щоб люди вам скандували "Дякую!". А ми в свою чергу зробимо все, щоб рівень матеріально-технічного забезпечення поліції був ультрасучасниим", - сказав Аваков.
Голова Нацполіції Ігор Клименко в свою чергу заявив, що Олександр Анохін, який до цього працював начальником поліції Миколаївської області, призначений головою ГУНП у Сумській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо що колишньому керівнику головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитру Головіну, його експершому заступнику та двом керівникам приватних компаній НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування у справі щодо контрабанди сигарет через Одеський морський порт.