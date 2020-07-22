Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104228 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130174 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109289 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129551 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101764 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102481 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104341 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102019 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области

Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 20368 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В среду министр внутренних дел Арсен Аваков представил Сергея Шейхета новым руководителем ГУНП в Николаевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины.

"Мы сообщаем об изменениях в руководстве ГУНП Николаевской области. По приказу Национальной полиции начальником ГУНП в Николаевской области назначен полковник полиции Шейхет Сергей Олегович, который до этого занимал должность заместителя начальника ГУНП - начальника следственного управления ГУНП в Одесской области", - сообщил Аваков.

Глава МВД отметил эффективность системы правоохранительных органов.

"Обращаясь ко вчерашним событиям в Луцке, я отмечаю высокий уровень работы полиции. Все полицейские силы работали очень профессионально по всей стране, и в Луцке, и в Харькове, и в Киеве. Так работает система, я хочу, чтобы вы ей гордились. Это ваша миссия, чтобы люди вам скандировали "Спасибо!". А мы в свою очередь сделаем все, чтобы уровень материально-технического обеспечения полиции был ультрасовременным", - сказал Аваков.

Глава Нацполиции Игорь Клименко в свою очередь заявил, что Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой ГУНП в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что бывшему руководителю главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину, его экс-первому заместителю и двум руководителям частных компаний НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по делу о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

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