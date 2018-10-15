Аваков: правоохоронці затримали 30 осіб за підозрою у спробі рейдерського захоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Шепетівці на Хмельниччині поліція затримали 25 чоловіків за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства, повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
“Шепетівка Хмельницької області, біля 16:00 близько 30 осіб „спортивної зовнішності“ прибули з Києва, захопили сільгосппідприємство і були майже відразу ж затримані поліцією. Спецназ Нацполіціі, наручники, камера... Звичайно і замовника дійства найближчим часом так само познайомлять з цими обставинами”, — зазначив міністр.
У самому відомстві уточнили, що йдеться про 25 затриманих. Правоохоронці не уточнюють, яке підприємство намагались захопити затримані.
Аналогічну голові МВС інформацію надав через прес-службу Голова Національної поліції України Сергій Князєв: “На Хмельниччині поліція затримала 30 молодиків за спробу рейдерського захоплення офісу агрокомпанії”.