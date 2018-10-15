Аваков: правоохранители задержали 30 человек по подозрению в попытке рейдерского захвата

“Шепетовка Хмельницкой области, у 16:00 около 30 человек „спортивной внешности“ прибыли из Киева, захватили сельхозпредприятие и были почти сразу же задержаны полицией. Спецназ Нацполиции, наручники, камера... Конечно и заказчика действа в ближайшее время так же познакомят с этими обстоятельствами”, — отметил министр.

В самом ведомстве уточнили, что речь идет о 25 задержанных. Правоохранители не уточняют, какое предприятие пытались захватить задержанные.

Аналогичную главе МВД информацию предоставил через пресс-службу Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев: “На Хмельнитчине полиция задержала 30 парней за попытку рейдерского захвата офиса агрокомпании”.