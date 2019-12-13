Аваков: підозрювана у вбивстві Шеремета Яна Дугарь отримала закордонний паспорт в 2018 році

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь, за даними поліції, отримала закордонний паспорт тільки в 2018 році, незважаючи на твердження захисту про те, що Дугарь перебувала в момент злочину (20 липня 2016 року - ред.) за кордоном. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.