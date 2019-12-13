Аваков: підозрювана у вбивстві Шеремета Яна Дугарь отримала закордонний паспорт в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь, за даними поліції, отримала закордонний паспорт тільки в 2018 році, незважаючи на твердження захисту про те, що Дугарь перебувала в момент злочину (20 липня 2016 року - ред.) за кордоном. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми ж знаємо, що вона закордонний паспорт отримала лише в 2018 році. Навіщо тут брехати", - сказав Аваков.
Відзначимо, що захисники Яна Дугарь стверджують, що на момент вбивства вона була за кордоном.
Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.
Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.
Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.