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Аваков: невиплата зарплати медикам або її затримка - це кримінальна відповідальність

Київ • УНН

 • 16834 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Згідно з законодавством, невиплата заробітних плат людям або їх затримка передбачає кримінальну відповідальність. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков: невиплата зарплати медикам або її затримка - це кримінальна відповідальність

"На попередньому засіданні КМУ було прийнято рішення про доплату медикам, однак, кошти отримали не всі працівники медицини. Тому, якщо виникне необхідність, буде проведено розслідування, чому медики не отримали обіцяні кошти. Чинне законодавство передбачає, що якщо є невиплата зарплати людям або затримка - це кримінальна відповідальність. Тому я чекаю висновків, які Прем'єр-міністр доручив МОЗ", - зазначив Арсен Аваков.

Зазначається, що уряд виділив необхідні для доплат кошти.

"Хто буде відповідати за перевантаженні лікарні та здоров’я наших українців? Уряд розуміє всю відповідальність та з самого початку пішов на непопулярні рішення для захисту життів українців. Ми підготували медичну систему України для прийняття хворих. Сьогодні лише 6% апаратів ШВЛ завантаженно, 30 тисяч койко місць готові приймати хворих. Тому, всі медики отримають доплати і за березень, і за квітень", - наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами, міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вже 18 областей отримали заробітні плати з надбавками у 300%, а в шести областях ще проходить аналіз у розрізі кожного медичного закладу.

Так, відповідно до статті 175 Кримінального кодексу України, невиплата заробітної плати більш як за один місяць, карається штрафом 8 500 - 17 000 гривень або виправними роботами на строк до 2-х років, або позбавленням волі на строк до 2-х років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо зарплату не виплатили через нецільове використання коштів, призначених для її виплати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловив сподівання, що процес виплат надбавок медикам за квітень розпочнеться на цьому тижні.

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