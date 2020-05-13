У МОЗ сподіваються, що виплата надбавок медикам за квітень розпочнеться на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов висловив сподівання, що процес виплат надбавок медикам за квітень розпочнеться на цьому тижні. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Що стосується виплат за березень. Більшість областей вже виплатили вже у повному обсязі, згідно з тих довідок, які вони подали. Довідки складалися наступним чином: в залежності від кількості хворих, які були у березні… ми розуміємо, що виникли певні бюрократичні колізії, які потребують врегулювання, особливо по тих областях, де виплати були здійсненні не у повному обсязі. Думаю, це питання буде вирішено найближчими днями", - сказав Степанов.
За його словами, виплати за квітень були затримані у зв'язку з пізнім прийняттям змін до закону про Державний бюджет.
"На сьогодні Національна служба охорони здоров'я, яка отримала вже всі кошти на виплату, у них триває процес заключення усіх договорів безпосередньо з лікарнями для перерахування цих коштів", - розповів Степанов.
Степанов нагадав, що у тарифі на лікування COVID-19 у МОЗ закладена виплата заробітної плати у 300% у повному обсязі.
"Маю велику надію, що вже на цьому тижні підуть всі кошти, хоча би розпочнеться цей процес і наші медичні працівники почнуть отримувати підвищену заробітну плату за квітень. Надалі у нас ніяких збоїв не передбачається, адже за травень-місяць це вже буде йти автоматичний перерахунок цих коштів від Національної служби охорони здоров'я", - зазначив міністр.
Як повідомлялося в УНН, вчора Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головами обласних державних адміністрацій, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.