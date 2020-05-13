У МОЗ сподіваються, що виплата надбавок медикам за квітень розпочнеться на цьому тижні

"Що стосується виплат за березень. Більшість областей вже виплатили вже у повному обсязі, згідно з тих довідок, які вони подали. Довідки складалися наступним чином: в залежності від кількості хворих, які були у березні… ми розуміємо, що виникли певні бюрократичні колізії, які потребують врегулювання, особливо по тих областях, де виплати були здійсненні не у повному обсязі. Думаю, це питання буде вирішено найближчими днями", - сказав Степанов.

За його словами, виплати за квітень були затримані у зв'язку з пізнім прийняттям змін до закону про Державний бюджет.

"На сьогодні Національна служба охорони здоров'я, яка отримала вже всі кошти на виплату, у них триває процес заключення усіх договорів безпосередньо з лікарнями для перерахування цих коштів", - розповів Степанов.

Степанов нагадав, що у тарифі на лікування COVID-19 у МОЗ закладена виплата заробітної плати у 300% у повному обсязі.

"Маю велику надію, що вже на цьому тижні підуть всі кошти, хоча би розпочнеться цей процес і наші медичні працівники почнуть отримувати підвищену заробітну плату за квітень. Надалі у нас ніяких збоїв не передбачається, адже за травень-місяць це вже буде йти автоматичний перерахунок цих коштів від Національної служби охорони здоров'я", - зазначив міністр.

Як повідомлялося в УНН, вчора Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головами обласних державних адміністрацій, міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19.