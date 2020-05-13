В Минздраве надеются, что выплата надбавок медикам за апрель начнется на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил надежду, что процесс выплат надбавок медикам за апрель начнется на этой неделе. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Что касается выплат за март. Большинство областей уже выплатили уже в полном объеме, согласно тех справок, которые они подали. Справки складывались следующим образом: в зависимости от количества больных, которые были в марте... мы понимаем, что возникли определенные бюрократические коллизии, требующие урегулирования, особенно по тем областям, где выплаты совершены не в полном объеме. Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни", - сказал Степанов.
По его словам, выплаты за апрель были задержаны в связи с поздним принятием изменений в закон о Государственном бюджете.
"На сегодня Национальная служба здравоохранения, которая получила уже все средства на выплату, в них идет процесс заключения всех договоров непосредственно с больницами для перечисления этих средств", - рассказал Степанов.
Степанов напомнил, что в тарифе на лечение COVID-19 в Минздраве заложена выплата заработной платы в 300% в полном объеме.
"Очень надеюсь, что уже на этой неделе пойдут все средства, хотя бы начнется этот процесс и наши медицинские работники начнут получать повышенную заработную плату за апрель. В дальнейшем у нас никаких сбоев не предвидится, ведь за май-месяц это уже будет идти автоматический перерасчет этих средств от Национальной службы здравоохранения", - отметил министр.
Как сообщалось в УНН, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, главами областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса Президенту Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными на COVID-19.