В Минздраве надеются, что выплата надбавок медикам за апрель начнется на этой неделе

"Что касается выплат за март. Большинство областей уже выплатили уже в полном объеме, согласно тех справок, которые они подали. Справки складывались следующим образом: в зависимости от количества больных, которые были в марте... мы понимаем, что возникли определенные бюрократические коллизии, требующие урегулирования, особенно по тем областям, где выплаты совершены не в полном объеме. Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни", - сказал Степанов.

По его словам, выплаты за апрель были задержаны в связи с поздним принятием изменений в закон о Государственном бюджете.

"На сегодня Национальная служба здравоохранения, которая получила уже все средства на выплату, в них идет процесс заключения всех договоров непосредственно с больницами для перечисления этих средств", - рассказал Степанов.

Степанов напомнил, что в тарифе на лечение COVID-19 в Минздраве заложена выплата заработной платы в 300% в полном объеме.

"Очень надеюсь, что уже на этой неделе пойдут все средства, хотя бы начнется этот процесс и наши медицинские работники начнут получать повышенную заработную плату за апрель. В дальнейшем у нас никаких сбоев не предвидится, ведь за май-месяц это уже будет идти автоматический перерасчет этих средств от Национальной службы здравоохранения", - отметил министр.

Как сообщалось в УНН, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, главами областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса Президенту Сергеем Трофимовым по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными на COVID-19.