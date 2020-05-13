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Аваков: невыплата зарплаты медикам или ее задержка - это уголовная ответственность

Киев • УНН

 • 16833 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Согласно законодательству, невыплата заработных плат людям или их задержка предусматривает уголовную ответственность. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков: невыплата зарплаты медикам или ее задержка - это уголовная ответственность

"На предыдущем заседании КМУ было принято решение о доплате медикам, однако, средства получили не все работники медицины. Поэтому, если возникнет необходимость, будет проведено расследование, почему медики не получили обещанные средства. Действующее законодательство предусматривает, что если есть невыплата зарплаты людям или задержка - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые Премьер-министр поручил Минздраву", - отметил Арсен Аваков.

Отмечается, что правительство выделило необходимые для доплат средства.

"Кто будет отвечать за перегруженные больницы и здоровье наших украинцев? Правительство понимает всю ответственность и с самого начала пошло на непопулярные решения для защиты жизней украинцев. Мы подготовили медицинскую систему Украины для принятия больных. Сегодня только 6% аппаратов ИВЛ загруженно, 30 тысяч койко-мест готовы принимать больных. Поэтому, все медики получат доплаты и за март, и за апрель", - подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, министра здравоохранения Максима Степанова, уже 18 областей получили заработные платы с надбавками в 300%, а в шести областях еще проходит анализ в разрезе каждого медицинского учреждения.

Так, согласно статье 175 Уголовного кодекса Украины, невыплата заработной платы более чем за один месяц, наказывается штрафом 8 500 - 17 000 гривен или исправительными работами на срок до 2-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если зарплату не выплатили за нецелевое использование средств, предназначенных для ее выплаты, предусматривается наказание в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил надежду, что процесс выплат надбавок медикам за апрель начнется на этой неделе.

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