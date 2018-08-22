Аваков: на День Незалежності чергуватимуть 30 тисяч правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. По всій країні на День незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців. Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Близько 30 тисяч співробітників системи МВС, а це і поліцейські, і нацгвардійці, і прикордонники,і фахівці ДСНС будуть забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок на День незалежності”, — заявив Аваков.
Нагадаємо, з 22 серпня підрозділи МВС будуть переведені на посилений варіант несення служби. Розстановка сил та засобів здійснюватиметься відповідно до оперативної ситуації.
Крім того, на День Незалежності на кордонах посилять контроль.
Також до участі у параді вперше за 9 років будуть залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
23 серпня у столиці проведуть серію заходів із нагоди вшанування Державного прапору України. Раніше столична мерія оголосила програму святкових заходів до Дня незалежності України. Цьогорічне святкування обіцяє бути масштабним.