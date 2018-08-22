Аваков: в День Независимости будут дежурить 30 тысяч правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По всей стране в День независимости публичный порядок и безопасность будут гарантировать 30 тысяч правоохранителей. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
“Около 30 тысяч сотрудников системы МВД, а это и полицейские, и нацгвардейцы, и пограничники, и специалисты ГСЧС будут обеспечивать публичную безопасность и общественный порядок в День независимости”, — заявил Аваков.
Напомним, с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы. Расстановка сил и средств будет осуществляться в соответствии с оперативной ситуацией.
Кроме того, в День Независимости на границах усилят контроль.
Также к участию в параде впервые за 9 лет будут привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
23 августа в столице проведут серию мероприятий по случаю чествования Государственного флага Украины. Ранее столичная мэрия объявила программу праздничных мероприятий ко Дню независимости Украины. Нынешнее празднование обещает быть масштабным.