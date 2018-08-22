Аваков: Бочковський не буде очолювати ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Сергій Бочковський не буде обіймати посаду голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Бочковський – не достойний офіцер і він не достойний очолювати службу. Він не буде її очолювати на підставі законних рішень. Такі рішення прийняв Кабінет міністрів, вони законні. А ті маніпуляції, які він робить в судах, - ми знаємо, як з ними боротися. Він не буде в ДСНС", - заявив Аваков.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України та Державна служба з надзвичайних ситуацій готують касаційні скарги на рішення суду першої та апеляційної інстанцій про відновлення Сергія Бочковського на посаді Голови Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв УНН, Київський апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови ДСНС.
Так, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Кабмін подав апеляцію на рішення суду про відновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).