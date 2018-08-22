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Аваков: Бочковский не будет возглавлять ГСЧС

Киев • УНН

 • 13842 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Сергей Бочковский не будет занимать должность председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

Аваков: Бочковский не будет возглавлять ГСЧС

“Бочковский — не достоин офицер и он не достоин возглавлять службу. Он не будет ее возглавлять на основании законных решений. Такие решения принял Кабинет министров, они законны. А те манипуляции, которые он делает в судах, — мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС”, — заявил Аваков.

Напомним, Кабинет министров Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям готовят кассационные жалобы на решение суда первой и апелляционной инстанций о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНН, Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского на посту главы ГСЧС.

Так, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.

Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

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