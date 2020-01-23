AUS Open: Ястремська зазнала поразки від ексдругої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Українка Даяна Ястремська не змогла пробитися до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, передає УНН.
У зустрічі другого раунду основи 19-річна уродженка Одеси в двох партіях поступилася колишній другій ракетці світу датчанці Каролін Возняцкі – 5:7, 5:7.
Таким чином, Возняцкі, як мінімум на один поєдинок продовжить кар'єру, адже для 29-річна спортсменка оголошувала про завершення кар'єри після Australian Open.
Примітно, що у першому сеті Ястремська відірвалася у рахунку до 5:1, але не змогла втримати гандикапу.
Зауважимо, що українка припустилася 47 невимушених помилок.