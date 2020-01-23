AUS Open: Ястремская потерпела поражение от бывшей второй ракетки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинка Даяна Ястремская не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает УНН.
Во встрече второго раунда основы 19-летняя уроженка Одессы в двух партиях уступила бывшей второй ракетке мира датчанке Каролин Возняцки - 5:7, 5:7.
Таким образом, Возняцки, как минимум на один поединок продолжит карьеру, ведь для 29-летняя спортсменка объявляла о завершении карьеры после Australian Open.
Примечательно, что в первом сете Ястремская оторвалась в счете до 5:1, но не смогла удержать гандикап.
Заметим, что украинка допустила 47 невынужденных ошибок.