Аукціони на газові родовища запрацюють вже в березні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Аукціони на отримання дозволів користування газовими родовищами в Україні будуть запущені вже в березні-квітні. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми запроваджуємо абсолютно нову систему публічних конкурсів і аукціонів (щодо дозволів на видобуток газу — ред.)... Ми вже в березні-квітні будемо проводити нові конкурси-аукціони, ми шукаємо інвесторів по всьому світу”, — зазначив прем’єр.
За його словами, уряд планує повністю змінити роботу Держгеонадр, яка раніше “роздавала під килимом” тільки “своїм” дозволи на видобуток газу. Тепер же аукціони будуть відбуватись на електронній системі ProZorro, яка передбачає спрощення бюрократичних процедур. Таким чином, торги стануть відкритими, зручними для учасників і дозволять підвищити ціну.
Крім того, зараз 5% ренти, які будуть сплачувати інвестори за користування родовищем, будуть зараховуватись в місцеві бюджети.
При цьому він додав, що збільшення видобутку власного газу дозволить відмовитись від імпорту енергоресурсу і навіть почати експортувати його. Такі плани уряд ставить перед собою до 2025 року.
Нагадаємо, “Нафтогаз”, дочірнім підприємством якого є “Укргазвидобування”, не зміг виконати план з видобутку газу, зокрема, через те, що відчуває своє монопольне становище і технологічно відстає від приватних компаній.