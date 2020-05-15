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Аукціон УЗ щодо харчування пасажирів завершився скандалом: перемогу віддали no-name фірмі з "бориспільськими" зв'язками

Київ • УНН

 • 52044 перегляди

Вартість дивної перемоги компанії становила всього 25 тис. грн

Аукціон УЗ щодо харчування пасажирів завершився скандалом: перемогу віддали no-name фірмі з "бориспільськими" зв'язками

КИЇВ. 15 травня. УНН. Вчора в УЗ відбувся аукціон на визначення майбутнього постачальника харчування для пасажирів “Інтерсіті” та “Інтерсіті”+. Перемогу в конкурсі здобула маловідома компанія, яка не зуміла довести наявність досвіду, а власники якої ймовірно пов’язані з “бориспільськими” тендерами на харчування VIP-пасажирів, передає УНН.

Компанія “Грінед” запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн. більше, ніж у найближчого конкурента — ТОВ “Вог Кафе” (надавало послуги харчування пасажирам УЗШК з 2016 року).

Свою пропозицію “Грінед” відкривали останніми, що і дало їм можливість “перебити” суму, відзначають учасники процесу.

Саме підприємство особливо нічим не примітне і ніколи раніше державних контрактів такого рівня і масштабу не виконувало.

Відповідно, “Грінед” не має і потрібного досвіду. Замість нього компанія надала довідку про те, що протягом півроку (з 1.10.19 по 31.03.20 рр) нібито надавала послуги кейтерингу компанії “Подільські екологічне системи і технології”. Однак достовірність такого твердження сумнівна, хоча б з тієї причини, що у “Грінед” і “Подільських екологічних систем і технологій” — спільний власник — “Компанія Європа Іст Медія Лімітед”.

У компанії “Грінед” простежується зв’язок ще з одним підприємством — “Тілі Лтд”. Остання (за даними “Наші гроші”) в 2013 році створила Оксана Юракова — колишня дружина Олександра Юракова, ексдепутата Києво-Святошинської райради Київської області (УДАР).

У 2005-2008 році Юраков був радником міністра транспорту, а у 2015 році вже керував компанією “УТМГ”, у якій згаданий вище власник переможця конкурсу УЗ — “Європа Іст Медія Лімітед” — теж був одним із засновників. Крім того, серед засновників “УТМГ” — Письменна Наталія, що вказана сьогодні чинним керівником “Грінед”.

Бізнес-родич “Грінед” в особі “Тілі Лтд” цікавий тим, що у 2017 році придбав 65-мільйонний тендер “Борисполя” на їжу для пасажирів VIP-залу аеропорту “Бориспіль”.

Сталося це в той самий час, коли В’ячеслав Горбатко, який очолює сьогодні Управління ресурсного забезпечення УЗШК, був начальником служби закупівель аеропорту “Бориспіль”.

Відзначимо, сьогодні щодо керівництва УЗШК відкрито кримінальне провадження Нацполіціі — № 312019100010010217. Правоохоронці не уточнюють щодо кого саме ведуть слідство з-поміж керівництва, проте вказують, що справа стосується договорів поставок, підписаних топ-чиновниками УЗШК у 2019 році. У цей період Горбатко вже очолював ресурсне забезпечення філії УЗ.

З усього вище викладеного випливає, що в УЗ могли “протягнути” дружню колишнім “ресурсникам” Борисполя, а нині “закупникам” УЗШК компанію.

Саме ТОВ “Грінед” як основним видом діяльності займається посередництвом в торгівлі, купівлею/управлінням нерухомого майна, консультуванням з питань комерції та діяльністю ресторанів.

Власницею підприємства вказана громадянка Великої Британії — Кетрін Енн Гіксон. Але стала вона такою тільки в навесні цього року.

Інші учасники конкурсу УЗ — розчаровані. Стверджують, що про чесність і об’єктивність відбору говорити не доводиться.

Компанія “До Енд Ко Київ” і зовсім грюкнула дверима посеред аукціону. Коли суми винагороди почали зростати без економічного на те обґрунтування, її представники відкрито заявили, що справа тут не в економіці і не в якості. А їм, напевно, є з чим порівняти, адже їх материнська компанія — “До Енд Ко” — забезпечувала харчуванням пасажирів австрійської залізниці.

Нагадаємо, що багатостраждальний конкурс УЗШК за визначенням постачальника послуг харчування для пасажирів “Інтерсіті” було оголошено ще в кінці минулого року. Після цього, через порушення і скандальні звинувачення у спробах поза конкурсом “протягнути” одну з компаній-учасниць, за рішенням нового керівництва УЗ, конкурс був скасований і переоголошений.

Останньою краплею для такого рішення став вчинок згаданого вище Горбатко, який “інкогніто” і до офіційного оголошення переможця приводив на станцію представника однієї з компаній для проведення замірів вагонів, а пізніше обідав з ним в зоні обмеженого доступу на самій ТПС “Дарниця”.

Нагадаємо, буквально напередодні аукціону член правління УЗ Марчін Целеевській публічно запевняв в чесності його проведення. Втім, підстав констатувати обіцяну прозорість поки немає.

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