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Аукцион УЗ на питание пассажиров завершился скандалом: победу отдали no-name фирме с "бориспольскими" связями

Киев • УНН

 • 52044 просмотра

Стоимость странной победы компании составляла всего 25 тыс. грн

Аукцион УЗ на питание пассажиров завершился скандалом: победу отдали no-name фирме с "бориспольскими" связями

КИЕВ. 15 мая. УНН. Вчера в УЗ состоялся аукцион на определение будущего поставщика питания для пассажиров “Интерсити” и “Интерсити”+. Победу в конкурсе одержала малоизвестная компания, не сумевшая доказать наличие опыта, а собственники которой вероятно связаны с “бориспольскими” тендерами на питание VIP-пассажиров, передает УНН.

Компания “Гринед” предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗСК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн. больше, чем у ближайшего конкурента — ООО “Вог Кафе” (предоставляло услуги питания пассажирам УЗСК с 2016 года).

Свое предложение “Гринед” открывали последними, что и дало им возможность “перебить” сумму, отмечают участники процесса.

Само предприятие особо ничем не примечательно и никогда ранее государственных контрактов такого уровня и масштаба не выполняло.

Соответственно, “Гринед” не имеет и нужного опыта. Вместо него компания предоставила справку о том, что в течение полугода (с 1.10.19 по 31.03.20 гг) якобы предоставляла услуги кейтеринга компании “Подольские экологическое системы и технологии”. Однако достоверность такого утверждения сомнительна, хотя бы по той причине, что у “Гринед” и “Подольских экологических систем и технологий” — совместный владелец — “Компания Европа Ист Медия Лимитед”.

В компании “Гринед” прослеживается связь с еще одним предприятием — “Тили Лтд”. Последняя (по данным “Наши деньги”) в 2013 году создала Оксана Юракова — бывшая жена Александра Юракова, экс-депутата Киево-Святошенского райсовета Киевской области (УДАР).

В 2005-2008 году Юраков был советником министра транспорта, а в 2015 году уже руководил компанией “УТМГ”, в которой упомянутый выше владелец победителя конкурса УЗ — “Европа Ист Медия Лимитед” — тоже был одним из учредителей. Кроме того, среди основателей “УТМГ” — Письменна Наталья, что указана сегодня действующим руководителем “Гринед”.

Бизнес-родственник “Гринед” в лице “Тили Лтд” интересен тем, что в 2017 году приобрел 65-миллионный тендер “Борисполя” на еду для пассажиров VIP-зала аэропорта “Борисполь”.

Случилось это в то самое время, когда Вячеслав Горбатко, возглавляющий сегодня Управление ресурсного обеспечения УЗСК, был начальником службы закупок аэропорта “Борисполь”.

Отметим, сегодня в отношении руководства УЗСК открыто уголовное производство Нацполиции — № 312019100010010217. Правоохранители не уточняют в отношении кого именно ведут следствие из числа руководства, однако указывают, что дело касается договоров поставок, подписанных топ-чиновниками УЗСК в 2019 году. В этот период Горбатко уже возглавлял ресурсное обеспечение филиала УЗ.

Из всего выше изложенного следует, что в УЗ могли “протянуть” дружественную бывшем “ресурсникам” Борисполя, а нынче “закупщикам” УЗСК компанию.

Само ООО “Гринед” как основным видом деятельности занимается посредничеством в торговле, покупкой / управлением недвижимого имущества, консультированием по вопросам коммерции и деятельностью ресторанов.

Собственницей предприятия указана гражданка Великобритании — Кетрин Энн Гиксон. Но стала она таковой только в весной этого года.

Другие участники конкурса УЗ — разочарованы. Утверждают, что о честности и объективности отбора говорить не приходиться.

Компания “До Энд Ко Киев” и вовсе хлопнула дверью посреди аукциона. Когда суммы вознаграждения начали расти без экономического на то обоснования, ее представители открыто заявили, что дело тут не в экономике и не в качестве. А им, наверняка, есть с чем сравнить, ведь их материнская компания — “До Энд Ко” — обеспечивала питанием пассажиров австрийской железной дороги.

Напомним, что многострадальный конкурс УЗСК по определению поставщика услуг питания для пассажиров “Интерсити” был объявлен еще в конце прошлого года. После этого, из-за нарушений и скандальных обвинений в попытках вне конкурса “протянуть” одну из компаний-участниц, по решению нового руководства УЗ, конкурс был отменен и переоглашен.

Последней каплей для такого решения стал поступок упомянутого выше Горбатко, который “инкогнито” и до официального объявления победителя приводил на станцию представителя одной из компаний для проведения замеров вагонов, а позже обедал с ним в зоне ограниченного доступа на самой ТПС “Дарница”.

Напомним, буквально накануне аукциона член правления УЗ Марчин Целеевський публично заверял в честности его проведения. Впрочем, оснований констатировать обещанную прозрачность пока нет.

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