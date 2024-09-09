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Аудит нацпарку "Тузлівські лимани" завершений - керівнику направили акт

Аудит нацпарку "Тузлівські лимани" завершений - керівнику направили акт

Київ • УНН

 • 20043 перегляди

Аудит нацпарку "Тузлівські лимани" завершений - керівнику направили акт.

Південний офіс Держаудитслужби проводить ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Аудит перебуває на завершальному етапі. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Південному офісі Держаудитслужби.

Деталі

Наказ про проведення ревізії видано 23 квітня 2024 року. Аудитори перевіряють фінансово-господарську діяльності нацпарку за період з 01 січня 2020 року по 31 травня 2024 року.

Керівник нацпарку отримав від аудиторів акт ревізії 29 серпня 2024 року. Він мав 5 робочих днів, аби оскаржити результати аудиту. У випадку, якщо заперечень немає – Держаудитслужба у термін 15 робочих днів має надати висновки аудиту.

У Держаудитслужбі не уточнили, чи отримували вони заперечення на результати перевірки. І зауважили, що ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності національного природного парку "Тузловські лимани" за період з 01.01.2020 по 31.05.2024 на теперішній час не завершена.

Нагадаємо, у нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство.

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет обсягом 5 565 380 гривень, із яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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