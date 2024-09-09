Аудит нацпарка "Тузловские лиманы" завершен - руководителю направили акт.

Южный офис Госаудитслужбы проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы". Аудит находится на завершающем этапе. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Южном офисе Госаудитслужбы.

Детали

Приказ о проведении ревизии издан 23 апреля 2024 года. Аудиторы проверяют финансово-хозяйственную деятельности нацпарка за период с 01 января 2020 года по 31 мая 2024 года.

Руководитель нацпарка получил от аудиторов акт ревизии 29 августа 2024 года. Он имел 5 рабочих дней, чтобы обжаловать результаты аудита. В случае, если возражений нет - Госаудитслужба в срок 15 рабочих дней должна предоставить выводы аудита.

В Госаудитслужбе не уточнили, получали ли они возражения на результаты проверки. И отметили, что ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности национального природного парка "Тузловские лиманы" за период с 01.01.2020 по 31.05.2024 в настоящее время не завершена.

Напомним, в нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% расходуется на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет "Тузловских лиманов" - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.