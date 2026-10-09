Атмосферний фронт принесе дощі та похолодання - прогноз погоди на 9 жовтня

Погоду в Україні 9 жовтня зумовить атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе дощі і прохолодніше повітря на частині території країни. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі; на решті території без опадів.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15.

Температура вночі 7-12° тепла, на півдні країни до 15°; вдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.

В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик