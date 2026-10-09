Атмосферний фронт принесе дощі та похолодання - прогноз погоди на 9 жовтня
Київ • УНН
9 жовтня в Україні очікуються дощі, хмарність і туман на південному сході. Температура вдень становитиме 14–23° тепла.
Погоду в Україні 9 жовтня зумовить атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе дощі і прохолодніше повітря на частині території країни. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях короткочасні дощі; на решті території без опадів.
У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вночі в Карпатах, вдень і у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15.
Температура вночі 7-12° тепла, на півдні країни до 15°; вдень 18-23°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19°.
В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик08.10.26, 14:40 • 11415 переглядiв