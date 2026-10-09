Атмосферный фронт принесёт дожди и похолодание - прогноз погоды на 9 октября

9 октября погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Он принесёт дожди и более прохладный воздух на часть территории страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

В западных, днём также в северных и местами центральных областях кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.

В юго-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с; ночью в Карпатах, днём в западных, северных и центральных областях местами порывы 15.

Температура ночью 7–12° тепла, на юге страны до 15°; днём 18–23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14–19°.

В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик