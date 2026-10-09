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Атмосферный фронт принесёт дожди и похолодание - прогноз погоды на 9 октября

Киев • УНН

 • 2146 просмотра

9 октября в Украине ожидаются дожди, облачность и туман на юго-востоке. Температура днём составит 14–23° тепла.

Атмосферный фронт принесёт дожди и похолодание - прогноз погоды на 9 октября

9 октября погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Он принесёт дожди и более прохладный воздух на часть территории страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

В западных, днём также в северных и местами центральных областях кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.

В юго-восточной части ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с; ночью в Карпатах, днём в западных, северных и центральных областях местами порывы 15.

Температура ночью 7–12° тепла, на юге страны до 15°; днём 18–23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14–19°.

В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик08.10.26, 14:40 • 11454 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина