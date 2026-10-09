Атмосферный фронт принесёт дожди и похолодание - прогноз погоды на 9 октября
Киев • УНН
9 октября в Украине ожидаются дожди, облачность и туман на юго-востоке. Температура днём составит 14–23° тепла.
9 октября погода в Украине будет находиться под влиянием атмосферного фронта из Западной Европы. Он принесёт дожди и более прохладный воздух на часть территории страны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
В западных, днём также в северных и местами центральных областях кратковременные дожди; на остальной территории без осадков.
В юго-восточной части ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 7–12 м/с; ночью в Карпатах, днём в западных, северных и центральных областях местами порывы 15.
Температура ночью 7–12° тепла, на юге страны до 15°; днём 18–23°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 14–19°.
В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик08.10.26, 14:40 • 11454 просмотра