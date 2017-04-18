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"Атлетіко" став першим півфіналістом Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У поєдинку у відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів англійський “Лестер” на “Кінг Павер Арені” приймав мадридський “Атлетіко”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Як і очікувалося, обидві команди в першу чергу були налаштовані на жорсткий, в’язкий, дисциплінований футбол. Моментів створювали зовсім мало, але на один гол все ж награли у перші 45 хвилині — Сауль Ньїгес забив відмінним ударом головою після подачі Філіпе Луїса.

Для проходження в наступний етап турніру “лисам” потрібно було забивати три м’ячі, але вдалося їм відзначитися лише одного разу: Джеймі Варді вдало зіграв на добиванні після заблокованого удару Чілвелла і зрівняв рахунок в матчі — 1:1.

Таким чином за підсумками двох протистоянь (1:0, 1:1) далі пройшли підопічні Дієго Сімеоне.

Зауважимо, що “Лестер” до цього моменту виключно перемагав у попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів.

Додамо, що “Атлетіко” в третій раз за останні чотири сезони вийшов у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА.

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