"Атлетико" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Как и ожидалось, обе команды в первую очередь были настроены на жесткий, вязкий, дисциплинированный футбол. Моментов создавали совсем мало, но на один гол все же наиграли в первые 45 минут — Сауль Ньигес забил отличным ударом головой после подачи Филипе Луиса.

Для прохождения в следующий этап турнира “лисам” нужно было забивать три мяча, но удалось им отличиться лишь однажды: Джейми Варди удачно сыграл на добивании после заблокированного удара Чилвелла и сравнял счет в матче — 1: 1.

Таким образом по итогам двух противостояний (1: 0, 1: 1) дальше прошли подопечные Диего Симеоне.

Заметим, что “Лестер” к этому моменту исключительно побеждал в предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов.

Добавим, что “Атлетико” в третий раз за последние четыре сезона вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.