"Атлетіко" переміг "Реал" у матчі за Суперкубок УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Таллінні на 15-тисячному стадіоні “А. Ле Кок Арена” відбувся поєдинок за Суперкубок УЄФА за участі двох мадридських колективів — “Реалу” і “Атлетіко”, передає кореспондент УНН.
Вже на першій хвилині “матрацники” поставили супротивника в незручне положення. Дієго Коста із дуже гострого кута та з опором двох польових гравців завдав прицільного удару під дальню стійку, відкривши рахунок. “Реал” зумів відігратися в середині тайму. Гарет Бейл із правого флангу подав на дальню штангу, де першим на м’ячі опинився Карім Бензема — 1:1.
За гру рукою в своїй карній зоні Хуанфрана, капітан “галактікос” Серхіо Рамос реалізував пенальті, розвівши по кутам Яна Облака. Перевести гру в додатковий час “Атлетіко” зуміли на 79 хвилині. Тоді спрацював трикутник Хуанфран, Корреа і Коста, останній забив та оформив дубль — 2:2.
В додаткових екстра-таймах “Атлетіко” продемонстрували високу реалізацію. Спочатку футболісти обікрали Рафаеля Варана біля карної зони “Реалу”, і ударом зльоту відзначився Сауль. Згодом зняв питання про переможця Коке — 4:2.
Український воротар “вершкових” Андрій Лунін просидів увесь поєдинок на лаві запасних, а на його позиції відіграв Кейлор Навас.
Відзначимо, що “Атлетіко” виборов третій в історії Суперкубок УЄФА і за цим показником поступається тільки “Реалу” (4), “Мілану” та “Барселоні” (по 5).