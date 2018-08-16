"Атлетико" победил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 222 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 20183 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 49977 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 130376 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 239678 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 185264 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 250344 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 279741 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222482 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252943 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 56350 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 34616 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 39894 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 32204 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 28185 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 305783 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 276884 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 361634 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 516873 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 604952 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 5380 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 45908 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 250371 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 90766 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 86324 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

"Атлетико" победил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

Киев • УНН

 • 9570 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Таллинне на пятнадцатитысячных стадионе “А. Ле Кок Арена” состоялся поединок за Суперкубок УЕФА с участием двух мадридских коллективов — “Реала” и “Атлетико”, передает корреспондент УНН.

"Атлетико" победил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА

Уже на первой минуте “матрасники” поставили противника в неудобное положение. Коста с очень острого угла и с сопротивлением двух полевых игроков нанес прицельный удар под дальнюю штангу, открыв счет. “Реал” сумел отыграться в середине тайма. Гарет Бэйл с правого фланга подал на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Карим Бензема — 1:1.

За игру рукой в ​​своей штрафной зоне Хуанфрана, капитан “галактикос” Серхио Рамос реализовал пенальти, разведя по углам Яна Облака. Перевести игру в дополнительное время “Атлетико” сумели на 79 минуте. Тогда сработал треугольник Хуанфран, Корреа и Коста, последний забил и оформил дубль — 2:2.

В дополнительных экстра-таймах “Атлетико” продемонстрировали высокую реализацию. Сначала футболисты обокрали Рафаэля Варана у уголовной зоны “Реала”, и ударом слета отличился Сауль. Впоследствии снял вопрос о победителе Коке — 4:2.

Украинский вратарь “сливочных” Андрей Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных, а на его позиции сыграл Навас.

Отметим, что “Атлетико” завоевал третий в истории Суперкубок УЕФА и по этому показателю уступает только “Реал” (4), “Милан” и “Барселоне” (по 5).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72