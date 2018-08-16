"Атлетико" победил "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Таллинне на пятнадцатитысячных стадионе “А. Ле Кок Арена” состоялся поединок за Суперкубок УЕФА с участием двух мадридских коллективов — “Реала” и “Атлетико”, передает корреспондент УНН.
Уже на первой минуте “матрасники” поставили противника в неудобное положение. Коста с очень острого угла и с сопротивлением двух полевых игроков нанес прицельный удар под дальнюю штангу, открыв счет. “Реал” сумел отыграться в середине тайма. Гарет Бэйл с правого фланга подал на дальнюю штангу, где первым на мяче оказался Карим Бензема — 1:1.
За игру рукой в своей штрафной зоне Хуанфрана, капитан “галактикос” Серхио Рамос реализовал пенальти, разведя по углам Яна Облака. Перевести игру в дополнительное время “Атлетико” сумели на 79 минуте. Тогда сработал треугольник Хуанфран, Корреа и Коста, последний забил и оформил дубль — 2:2.
В дополнительных экстра-таймах “Атлетико” продемонстрировали высокую реализацию. Сначала футболисты обокрали Рафаэля Варана у уголовной зоны “Реала”, и ударом слета отличился Сауль. Впоследствии снял вопрос о победителе Коке — 4:2.
Украинский вратарь “сливочных” Андрей Лунин просидел весь поединок на скамейке запасных, а на его позиции сыграл Навас.
Отметим, что “Атлетико” завоевал третий в истории Суперкубок УЕФА и по этому показателю уступает только “Реал” (4), “Милан” и “Барселоне” (по 5).