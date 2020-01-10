"Атлетіко" переміг "Барселону" на шляху до фіналу Суперкубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Каталонська "Барселона" поступилася мадридському Атлетіко" у матчі півфіналу Суперкубку, який відбувся у Джидді (Саудівська Аравія), передає УНН.
Комнади перенесли вирішення путівки у фінал на другий тайм. На 46 хвилині атака через центр штрафної увінчався голом Коке. Одна на 51 і 62 хвилинах каталонці відігралися та вийшли вперед – голи в активі Грізманна і Мессі.
Голкіпер "блаугранос" порушив правила на супернику і допоміг "матрацникам" заробити пенальті. Його реалізував Альваро Мората. Переможне взяття воріт вдалося Корреа, який реалізував вихід сам на сам із Нето – 3:2.
Зауважимо, що суперником "Атлетіко" у фіналі за трофей стане інший мадридський клуб – "Реал".