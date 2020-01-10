"Атлетико" победил "Барселону" на пути к финалу Суперкубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Каталонская "Барселона" уступила мадридскому Атлетико "в матче полуфинала Суперкубка, который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия), передает УНН.
Комнады перенесли решения путевки в финал на второй тайм. На 46 минуте атака через центр штрафной увенчался голом Коке. Одна на 51 и 62 минутах каталонцы отыгрались и вышли вперед - голы в активе Гризманн и Месси.
Голкипер "блаугранос" нарушил правила на сопернике и помог "матрасников" заработать пенальти. Его реализовал Мората. Победоносное взятие ворот удалось Корреа, который реализовал выход один на один с Нето - 3:2.
Заметим, что соперником "Атлетико" в финале за трофей станет другой мадридский клуб - "Реал".