“Атлетік” в меншості переміг “Барселону” у грі Кубка Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Більбао в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу каталонська “Барселона” поступилася місцевому ФК “Атлетік”, повідомляє УНН з посиланням на сайти команди.
Баски забили два м’ячі протягом трьох хвилин першого тайму зусиллями кращого снайпера поточної Ліги Європи УЄФА Аріца Адуріс і Іньякі Вільямса. Після перерви Ліонель Мессі один м’яч відквитав, але на більше підопічних Луїса Енріке не вистачило.
Варто зазначити, що “Атлетік” закінчував гру вдев’ятьох — за друге попередження з поля було видалено Рауля Гарсію (74) і Андера Ітурраспе (80).
Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться в найближчу середу на “Камп Ноу”.