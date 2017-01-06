"Атлетик" в меньшинстве обыграл "Барселону" в игре Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Бильбао в первом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу каталонская "Барселона" уступила местному ФК "Атлетик", сообщает УНН со ссылкой на сайты команды.
Баски забили два мяча в течение трех минут первого тайма усилиями лучшего снайпера текущей Лиги Европы УЕФА Арица Адуриса и Иньяки Уильямса. После перерыва Лионель Месси один мяч отыграл, но на большее подопечных Луиса Энрике не хватило.
Стоит отметить, что "Атлетик" заканчивал матч вдевятером - за второе предупреждение с поля был удален Рауль Гарсия (74) и Андер Итурраспе (80).
Напомним, что ответный матч состоится в ближайшую среду на "Камп Ноу".