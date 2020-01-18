"Атланта" без українця святкувала другу поспіль перемогу в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У черговому матчі регулярного чемпіонату НБА "Атланта Хокс" центрового збірної України Олексія Леня на виїзді переграла "Сан-Антоніо Сперс", повідомляє кореспондент УНН.
За 3 хвилини і 30 секунд до завершення баталії записні фаворити "Сан-Антоніо" перебували попереду 114:106. Проте 8 набраних очок від зірки "Хокс" Трея Янга та влучний дальній від Хуертера за 7 секунд до кінця основного часу подарували гостям звитягу – 121:120.
Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Трей Янг, який набрав 31 очко. Дабл-дабл в активі Джона Коллінза - 18 очок і 10 підбирань. У складі "Сан-Антоніо" 30 очок на рахунку Ламаркуса Олдріджа, дабл-дабл з 13 очок і 12 підбираннями оформив Дежонте Мюррей.
Примітно, що уродженець Антрациту – Лень, пропускав другу поспіль гру через проблеми зі спиною.