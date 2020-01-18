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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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"Атланта" без украинца праздновала вторую подряд победу в НБА

Киев • УНН

 • 13613 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня на выезде переиграла "Сан-Антонио Сперс", сообщает корреспондент УНН.

"Атланта" без украинца праздновала вторую подряд победу в НБА

За 3 минуты и 30 секунд до окончания баталии записные фавориты "Сан-Антонио" находились впереди 114:106. Однако 8 набранных очков от звезды "Хокс" Трея Янга и точный дальний от Хуертера за 7 секунд до конца основного времени подарили гостям победу - 121:120.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трей Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза - 18 очков и 10 подборов. В составе "Сан-Антонио" 30 очков на счету Ламаркус Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборами оформил Дежонте Мюррей.

Примечательно, что уроженец Антрацита - Лень, пропускал вторую подряд игру из-за проблем со спиной.

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