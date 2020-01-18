"Атланта" без украинца праздновала вторую подряд победу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня на выезде переиграла "Сан-Антонио Сперс", сообщает корреспондент УНН.
За 3 минуты и 30 секунд до окончания баталии записные фавориты "Сан-Антонио" находились впереди 114:106. Однако 8 набранных очков от звезды "Хокс" Трея Янга и точный дальний от Хуертера за 7 секунд до конца основного времени подарили гостям победу - 121:120.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трей Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза - 18 очков и 10 подборов. В составе "Сан-Антонио" 30 очков на счету Ламаркус Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборами оформил Дежонте Мюррей.
Примечательно, что уроженец Антрацита - Лень, пропускал вторую подряд игру из-за проблем со спиной.