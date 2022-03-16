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"АТБ" допомогла українцям продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 50 млн грн

"АТБ" допомогла українцям продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 50 млн грн

Київ • УНН

 • 268236 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Обсяги гуманітарної допомоги корпорації "АТБ", наданої українцям, перевищили 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба корпорації, передає УНН.

Деталі

Компанія у межах гуманітарних проєктів допомагає людям продуктами харчування та товарами першої необхідності.

"Основні зусилля спрямовані на надання допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню в містах, де безпосередньо відбуваються бойові зіткнення, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, а також місцям тимчасового перебування переселенців", — уточнили в "АТБ" пріоритети під час розподілу гуманітарної допомоги.

До нинішнього часу вже надана допомога продуктами харчування та товарами першої необхідності:
- мирному населенню під час евакуації — більш як 10 тонн;
- населенню в містах безпосередніх бойових дій — більш ніж 30 тонн;
- медичним установам і дитячим лікарням — понад 40 тонн;
- волонтерським організаціям і рухам — більш як 50 тонн.

Раніше корпорація "АТБ" перерахувала в держбюджет 100 млн грн. для підтримки обороноздатності України.

Для безперебійного забезпечення українців продуктами харчування та товарами першої необхідності в локаціях присутності мережі "АТБ", де ведуться прямі бойові зіткнення, сформовані мережі опорних супермаркетів "АТБ". Уся актуальна інформація оперативно оновлюється на сайтах компанії та її сторінках у соцмережах.

Мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів і бомбардувань "АТБ-Маркет" надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів як бомбосховища — там компанія сформувала також запаси питної води.

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