"АТБ" помогла украинцам продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму более 50 млн грн

Детали

Компания в рамках гуманитарных проектов помогает людям продуктами питания и товарами первой необходимости.

"Основные усилия направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах, где непосредственно происходят боевые столкновения, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, а также местам временного пребывания переселенцев", — уточнили в "АТБ" приоритеты во время распределения гуманитарной помощи.

До нынешнего времени уже оказана помощь продуктами питания и товарами первой необходимости:

- мирному населению во время эвакуации — более 10 тонн;

- населению в городах непосредственных боевых действий — более 30 тонн;

- медицинским учреждениям и детским больницам — более 40 тонн;

- волонтерским организациям и движениям — более 50 тонн.

Ранее корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 млн грн для поддержания обороноспособности Украины.

Для бесперебойного обеспечения украинцев продуктами питания и товарами первой необходимости в локациях присутствия сети "АТБ", где ведутся прямые боевые столкновения, сформированы сети опорных супермаркетов "АТБ". Вся актуальная информация оперативно обновляется на сайтах компании и ее страницах в соцсетях.

Мирным жителям в городах, на которые совертають авианалеты и бомбардировки, "АТБ-Маркет" предоставила подвальные помещения своих работающих магазинов как бомбоубежища — там компания сформировала также запасы питьевой воды.