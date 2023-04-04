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Атака "шахедів" на Одещину: речник ОВА повідомив про влучання по підприємству

Атака "шахедів" на Одещину: речник ОВА повідомив про влучання по підприємству

Київ • УНН

 • 11289884 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Було влучання по підприємству, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Одещина: "шахедна" ніч. З 17 дронів - камікадзе Сили протиповітряної оборони знищили 14: 13 - в небі Одещини, 1 - над Миколаївщиною. Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат", - написав Братчук.

Нагадаємо

За інформацією Повітряних сил ЗС України, уночі 4 квітня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

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