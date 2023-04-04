Атака "шахедів" на Одещину: речник ОВА повідомив про влучання по підприємству
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Було влучання по підприємству, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.
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"Одещина: "шахедна" ніч. З 17 дронів - камікадзе Сили протиповітряної оборони знищили 14: 13 - в небі Одещини, 1 - над Миколаївщиною. Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат", - написав Братчук.
Нагадаємо
За інформацією Повітряних сил ЗС України, уночі 4 квітня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".