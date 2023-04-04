Атака "шахедов" на Одесскую область: спикер ОВА сообщил о попадании по предприятию

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"Одесская область: "шахедная" ночь. Из 17 дронов-камикадзе Силы противовоздушной обороны уничтожили 14: 13 - в небе Одесской области, 1 - над Николаевской областью. Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который к утру спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь", - написал Братчук.

Напомним

По информации Воздушных сил ВС Украины, ночью 4 апреля силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "шахедов".