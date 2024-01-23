Атака рф на столицю: одна з постраждалих знаходиться в стані клінічної смерті - МВС
Київ • УНН
За даними міністерства внутрішніх справ України, після російської атаки на Київ одна з постраждалих перебуває у стані клінічної смерті, ще 21 людина отримали поранення.
Внаслідок ранкової ворожої атаки на Київ одна із постраждалих у Святошинському районі знаходиться в стані клінічної смерті. Ще 21 людина отримали поранення, повідомляє МВС, пише УНН.
Київ. Попередньо, унаслідок ворожого обстрілу столиці одна людина знаходиться в стані клінічної смерті, ще 21 — отримали поранення
У Святошинському районі відбулось загоряння 2 автомобілів біля житлового будинку та зруйновано балкон на 5 поверсі Було евакуйовано 19 людей.
На одній із адрес сталось загоряння в 3 квартирах з руйнуванням балконів з 1 по 5 поверх, попередньо виявили одну постраждалу та передали її медикам.
"Жінка знаходиться в стані клінічної смерті, лікарі борються за її життя", - вказали в МВС.
Рятувальники вивели на свіже повітря 30 осіб.
За іншою адресою у Святошинському районі, як повідомляється, відбулась пожежа у двоповерховій будівлі. Також через ворожий обстріл пошкоджено 5 автомобілів.
"У Солом’янському районі частково зруйновано двоповерхову будівлю спортивної зали, без загоряння, госпіталізовано семеро потерпілих", - вказали в МВС.
Також повідомляється, що рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій нежитловій будівлі у Печерському районі.
Нагадаємо
Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.