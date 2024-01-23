Атака рф на столицу: одна из пострадавших находится в состоянии клинической смерти - МВД

В результате утренней вражеской атаки на Киев одна из пострадавших в Святошинском районе находится в состоянии клинической смерти. Еще 21 человек получили ранения, сообщает МВД, пишет УНН.

Киев. Предварительно, в результате вражеского обстрела столицы один человек находится в состоянии клинической смерти, еще 21 - получили ранения - говорится в сообщении МВД.

В Святошинском районе произошло возгорание 2 автомобилей возле жилого дома и разрушен балкон на 5 этаже Было эвакуировано 19 человек.

На одном из адресов произошло возгорание в 3 квартирах с разрушением балконов с 1 по 5 этаж, предварительно обнаружили одну пострадавшую и передали ее медикам.

"Женщина находится в состоянии клинической смерти, врачи борются за ее жизнь", - указали в МВД.

Спасатели вывели на свежий воздух 30 человек.

По другому адресу в Святошинском районе, как сообщается, произошел пожар в двухэтажном здании. Также из-за вражеского обстрела повреждены 5 автомобилей.

"В Соломенском районе частично разрушено двухэтажное здание спортивного зала, без возгорания, госпитализированы семь пострадавших", - указали в МВД.

Также сообщается, что спасатели ликвидировали пожар в одноэтажном нежилом здании в Печерском районе.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.