Атака рф на Київ: відомо про 20 постраждалих, госпіталізовано трьох дітей

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ наразі відомо про 20 постраждалих, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Внаслідок російської ракетної атаки на цю годину в столиці 20 постраждалих. Із них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива - повідомив Кличко у Telegram.

Нагадаємо

Російські війська 23 січня здійснили чергову комбіновану ракетну атаку на Україну. Є пошкодження і постраждалі у Києві, Київській, Дніпропетровській областях, Харкові та Харківській області. Знищено 21 з 41 запущених армією рф ракет.