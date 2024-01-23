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Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 08:42  •  13080 просмотра

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20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

В результате ракетной атаки российских войск на Киев в настоящее время известно о 20 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В результате российской ракетной атаки на этот час в столице 20 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шестерым взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, однако жива

- сообщил Кличко в Telegram.

Напомним

Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Атака рф на Київ: відомо про 20 постраждалих, госпіталізовано трьох дітей
Russia's attack on Kyiv: 20 injured reported, three children hospitalized
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Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей

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