Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей
Киев • УНН
20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
В результате ракетной атаки российских войск на Киев в настоящее время известно о 20 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
В результате российской ракетной атаки на этот час в столице 20 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шестерым взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, однако жива
Напомним
Российские войска 23 января осуществили очередную комбинированную ракетную атаку на Украину. Есть повреждения и пострадавшие в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Харькове и Харьковской области. Уничтожено 21 из 41 запущенных армией рф ракет.
Атака рф на Киев: известно о 20 пострадавших, госпитализированы трое детей
20 человек, в том числе трое детей, получили ранения в результате ракетного обстрела Киева, Украина. Из них 13 госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
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