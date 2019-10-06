Атака на штаб поліції Парижа: прем'єр Франції оголосив про перевірки в спецслужбах

Зокрема, глава кабміну зазначив, що перш за все перевірка буде проведена в підрозділі, де працював злочинець. “(Співробітники Генеральної розвідувальної інспекції) перевірять, які механізми щодо виявлення радикалізації співробітників були передбачені (в розвідуправлінні префектури) в той час, коли там працював нападник, — пояснив він. — Як велася звітність, чи були передбачені належні інструменти, як і які заходи були реалізовані”.

По-друге, за словами Філіпа, перевірка пройде у всіх інших спецслужбах і спецпідрозділах, які відповідальні за боротьбу з тероризмом. “Я попросив провести глибокий аналіз процедур виявлення, звітності і обробки процесів, пов’язаних з радикалізацією (співробітників), у всіх спецслужбах, що беруть участь в боротьбі з тероризмом”, — заявив Філіп, додавши, що ревізія буде “дуже ретельною”.

“Мені скажуть, що стовідсоткових гарантій домогтися не вдасться, і це так, проте наш обов’язок полягає в тому, щоб уникати потенційних помилок і завжди закладати тріщини, — додав прем’єр. — Для всіх розвідслужб виявлення внутрішніх загроз є пріоритетом. Жоден сигнал не повинен бути проігнорований або залишитися без відповіді”.

Як писав УНН, дружина нападника на штаб поліції Парижа повідомила, що напередодні “він чув голоси”.