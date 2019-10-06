Атака на штаб полиции Парижа: премьер Франции объявил о проверках в спецслужбах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении тщательных проверок в спецслужбах после того, как административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых коллег. Об этом стало известно из опубликованного в воскресенье интервью премьера газете Le Journal du Dimanche, пишет УНН.
В частности, глава кабмина отметил, что прежде всего проверка будет проведена в подразделении, где работал преступник. “(Сотрудники Генеральной разведывательной инспекции) проверят, какие механизмы по выявлению радикализации сотрудников были предусмотрены (в разведуправлении префектуры) в то время, когда там работал нападавший, — пояснил он. — Как велась отчетность, были ли предусмотрены надлежащие инструменты, как и какие меры были реализованы”.
Во-вторых, по словам Филиппа, проверка пройдет во всех остальных спецслужбах и спецподразделениях, которые ответственны за борьбу с терроризмом. “Я попросил провести глубокий анализ процедур обнаружения, отчетности и обработки процессов, связанных с радикализацией (сотрудников), во всех спецслужбах, участвующих в борьбе с терроризмом”, — заявил Филипп, добавив, что ревизия будет “очень тщательной”.
“Мне скажут, что стопроцентных гарантий добиться не удастся, и это так, однако наша обязанность заключается в том, чтобы избегать потенциальных ошибок и всегда заделывать трещины, — добавил премьер. — Для всех разведслужб обнаружение внутренних угроз является приоритетом. Ни один сигнал не должен быть проигнорирован или остаться без ответа”.
Как писал УНН, жена нападающего на штаб полиции Парижа сообщила, что накануне “он слышал голоса”.